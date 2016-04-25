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    «Крылья Советов» начали подготовку к матчу с «Тереком»

    После матча с «Уралом» самарские игроки получили один выходной день. В понедельник команда возобновила тренировки и приступила к подготовке к игре 26-го тура с «Тереком». В занятии приняли участие все игроки, кроме Дмитрия Ятченко, Сергея Корниленко и Виталия Шильникова, которые вернутся в общую группу на этой неделе.

    Самарцы будут готовиться к предстоящей игре на своей клубной базе вплоть до пятницы, а в субботу чартерным рейсом отправятся в Грозный. Игра «Терек» – «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 1 мая, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    25.04.2016 17:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -58

      Nohco 27 апреля 2016, 09:18

      Как два пальца об асфальт)))))

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