Степаненко: «Взять реванш для «Шахтера» было бы желательно»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко помнит об истории противостояния с «Севильей» в Лиге Европы, которая началась девять лет назад в 1/8 финала Кубка УЕФА.

«Понятно, что параллели с теми играми проводят. Не далее как на последней тренировке Мирча Луческу тоже касался событий 2007 года. Ветераны команды, которые играли тогда, думаю, не забыли тех переживаний и эмоций. Наверняка им было очень тяжело. Пропустить на последней минуте, да еще и от вратаря, что вообще в футболе случается редко… Так что да, наверное, взять реванш для нашего клуба было бы желательно.

Если уж дошли до этой стадии, то надо постараться сделать все по максимуму. Мы помним, что в прошлом году «Днепр» добрался до финала, хотя и не имел в составе звезд. Был просто хороший трудоспособный коллектив, ребята работали и шли к своей цели. К сожалению, в финале с той же «Севильей» не справились, хотя и вели – 1:0… Но в этой жизни возможно все – Мистер на этом настаивает.

Не собираюсь утверждать, что мы обязаны выиграть Лигу Европы, что невыигрыш трофея станет для нас катастрофой. У нас молодая команда, хороший коллектив, мы продвигаемся вперед от матча к матчу, хотим пройти как можно дальше, а там уже как богу будет угодно», – рассказал Степаненко.

Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Шахтер» – «Севилья» состоится в четверг, 28 апреля, в 22:05 по московскому времени.