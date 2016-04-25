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Легионеры «Спартака» выступят в роли послов против расизма

25 апреля 2016, 11:40
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Иностранные игроки «Спартака» будут послами Детского кубка чемпионов, который каждый год проводится под лозунгом «Играем против расизма». На турнир приглашены команды из 30 стран.

Отметим что в нынешнем году Детский кубок чемпионов будет проходить в Москве, а его участниками станут сборные стран и клубы, в которых ранее выступали легионеры «Спартака».

Так, голландский футболист Квинси Промес пригласил на турнир «Твенте», итальянец Сальваторе Боккетти – «Дженоа», болгарин Ивелин Попов – «Левски», а представитель Парагвая Лоренсо Мельгарехо – португальскую «Бенфику».

Источник: ТАСС
Россия Спартак Боккетти Сальваторе Попов Ивелин Мельгарехо Лоренцо Промес Квинси
Комментарии (1)
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Serjoga
1461585484
Вот послами они могут быть! А играть.....
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