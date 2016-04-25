Легионеры «Спартака» выступят в роли послов против расизма

Иностранные игроки «Спартака» будут послами Детского кубка чемпионов, который каждый год проводится под лозунгом «Играем против расизма». На турнир приглашены команды из 30 стран.

Отметим что в нынешнем году Детский кубок чемпионов будет проходить в Москве, а его участниками станут сборные стран и клубы, в которых ранее выступали легионеры «Спартака».

Так, голландский футболист Квинси Промес пригласил на турнир «Твенте», итальянец Сальваторе Боккетти – «Дженоа», болгарин Ивелин Попов – «Левски», а представитель Парагвая Лоренсо Мельгарехо – португальскую «Бенфику».