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  • Бышовец: «Слуцкому не дадут совмещать должности после Евро»

Бышовец: «Слуцкому не дадут совмещать должности после Евро»

25 апреля 2016, 10:23
8

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец уверен в том, что после предстоящего чемпионата Европы Леонид Слуцкий не будет совмещать должности, как это он делает сейчас в ЦСКА и национальной команде.

«Мне кажется, что и Леониду Слуцкому не дадут это сделать после Евро. Причем итоги чемпионата Европы облегчат Леониду Викторовичу выбор. Успеет ли Слуцкий до старта Евро сделать ЦСКА чемпионом? У армейцев хороший подбор игроков, и, что очень важно, есть опыт борьбы за чемпионство. Есть опытный российский костяк — Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие.

Мне очень импонирует и Роман Еременко. Его отец играл у меня в московском «Динамо». Футбольные гены дают о себе знать, но Роман — очень современный игрок. У него великолепное мышление, и по уровню понимания игры с ним мало кто может сравниться в российском чемпионате», — сказал опытный специалист.

Источник: «Спорт уик-энд»
Чемпионат Европы Россия ЦСКА Слуцкий Леонид Бышовец Анатолий
Комментарии (8)
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CSKA75875
1461577825
Пусть уходит в сборную.
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vladimir-7
1461578355
Слуцкий и не собирается совмещать две должности. Он останется главным тренером ПФК ЦСКА. Эта должность надёжна и в команде ещё много чего нужно сделать-кубки ЛЕи ЛЧ.
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Nerlinger
1461579149
Бердыева в ЦСКА и за кубками в Европу!!!
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Serjoga
1461580355
Этот костяк уже всех достал своими "косяками"! Почему у нас вратарь, пропустивший 26 мячей (вместе с хваленой армейской линией обороны) считается лучшим, а Джанаев, пропустивший 16 мячей (и сухой в этом году) сбрасывается со счетов? Думаю, что после Евро Слуцкому выбирать не придется. Акинфеев "привезет" себе парочку голов и судьба сборной будет решена. Так что Слуцкий останется в ЦСКА, а в сборную будут сватать Бердыева!
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андрей андреев
1461599371
Везде братья играют в разных командах.Например,Тони кросс в Реале .а брат в Вердере(не помню точно).Березуцкие что ,одного класса игроки? В жизни не поверю.Ещё этот дырявый. Точно понапривозит нам на Евро.Достала эта мафия,тащат друг друга-только куда непонятно(точнее понятно, в .....).Осьминога (Джанаева) ставьте,он как раз разыгрался.(Точнее наотдыхался)
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sobaka120982
1461609711
Да и не надо!!!! Пусть в клубе остаётся!!!! И точка
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fakel-vrn
1461758577
Слуцкий после евро будет совмещать три должности...когда мудко выгонят
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