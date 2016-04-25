Бышовец: «Слуцкому не дадут совмещать должности после Евро»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец уверен в том, что после предстоящего чемпионата Европы Леонид Слуцкий не будет совмещать должности, как это он делает сейчас в ЦСКА и национальной команде.

«Мне кажется, что и Леониду Слуцкому не дадут это сделать после Евро. Причем итоги чемпионата Европы облегчат Леониду Викторовичу выбор. Успеет ли Слуцкий до старта Евро сделать ЦСКА чемпионом? У армейцев хороший подбор игроков, и, что очень важно, есть опыт борьбы за чемпионство. Есть опытный российский костяк — Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие.

Мне очень импонирует и Роман Еременко. Его отец играл у меня в московском «Динамо». Футбольные гены дают о себе знать, но Роман — очень современный игрок. У него великолепное мышление, и по уровню понимания игры с ним мало кто может сравниться в российском чемпионате», — сказал опытный специалист.