Ещенко: «На сто процентов уверен, что удаления не было»

Защитник «Динамо» Андрей Ещенко после поражения от ЦСКА в матче 25-го тура РФПЛ прокомментировал эпизод со своим удалением в концовке встречи.

– Не показалось, что игра получилась грубой? Как оцените свои предупреждения в матче?

– Здесь многое зависит от уровня жесткости, изначально заданной судейской бригадой.

– На удаление наиграли заслуженно?

– С желтой карточкой своей могу согласиться, но с удалением – ни в коем случае. На сто процентов уверен, что его не было.

- Какая турнирная мотивация у «Динамо»?

– Она в данный момент одна: выходить на каждый матч как на последний бой.

– Насколько давят на команду мысли о возможном попадании в зону переходных матчей?

– Скажем так, гораздо более приятно давление в той ситуации, когда ты борешься за попадание в еврокубки.

– Согласны, что ничья была бы более закономерной?

– Думаю, если судить по игре, то да, ведь стопроцентных моментов не было ни у нас, ни у армейцев.