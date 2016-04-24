Ещенко: «На сто процентов уверен, что удаления не было»

Защитник «Динамо» Андрей Ещенко после поражения от ЦСКА в матче 25-го тура РФПЛ прокомментировал эпизод со своим удалением в концовке встречи.
– Не показалось, что игра получилась грубой? Как оцените свои предупреждения в матче?
– Здесь многое зависит от уровня жесткости, изначально заданной судейской бригадой.
– На удаление наиграли заслуженно?
– С желтой карточкой своей могу согласиться, но с удалением – ни в коем случае. На сто процентов уверен, что его не было.
- Какая турнирная мотивация у «Динамо»?
– Она в данный момент одна: выходить на каждый матч как на последний бой.
– Насколько давят на команду мысли о возможном попадании в зону переходных матчей?
– Скажем так, гораздо более приятно давление в той ситуации, когда ты борешься за попадание в еврокубки.
– Согласны, что ничья была бы более закономерной?
– Думаю, если судить по игре, то да, ведь стопроцентных моментов не было ни у нас, ни у армейцев.