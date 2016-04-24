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Ещенко: «На сто процентов уверен, что удаления не было»

24 апреля 2016, 21:15
2

Защитник «Динамо» Андрей Ещенко после поражения от ЦСКА в матче 25-го тура РФПЛ прокомментировал эпизод со своим удалением в концовке встречи.

– Не показалось, что игра получилась грубой? Как оцените свои предупреждения в матче?

– Здесь многое зависит от уровня жесткости, изначально заданной судейской бригадой.

– На удаление наиграли заслуженно?

– С желтой карточкой своей могу согласиться, но с удалением – ни в коем случае. На сто процентов уверен, что его не было.

- Какая турнирная мотивация у «Динамо»?

– Она в данный момент одна: выходить на каждый матч как на последний бой.

– Насколько давят на команду мысли о возможном попадании в зону переходных матчей?

– Скажем так, гораздо более приятно давление в той ситуации, когда ты борешься за попадание в еврокубки.

– Согласны, что ничья была бы более закономерной?

– Думаю, если судить по игре, то да, ведь стопроцентных моментов не было ни у нас, ни у армейцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Ещенко Андрей
Комментарии (2)
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river31
1461522206
Ну да, совсем не грубо погладил Натхо по ноге. И даже ни разу не преднамеренно и не опасно для здоровья. Свои ошибки надо признавать и нервишки держать в узде.
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Kuhonnik
1461524312
Обыкновенный фол без желтой даже
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