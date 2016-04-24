Самба: «Чувствую себя хорошо и готов помочь «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Кристофер Самба поделился впечатлениями от своего возвращения на поле после длительного отсутствия из-за травмы шейного отдела позвоночника. Напомним, что игрок вышел на замену на 78-й минуте матча против ЦСКА.

«Когда возвращаешься после такой травмы, надо начинать с самого начала. Это сложно, но ты должен концентрироваться на игре. Эти 15-20 минут были очень важны для моей уверенности. Я чувствую себя хорошо и готов помочь команде в конце сезона.

Мы проиграли, но пытались что-то с этим делать. Это футбол, стандарты здесь могут изменить ход игры. Я делал все, что от меня зависело», – сказал Самба.