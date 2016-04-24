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    Сафонов: «Амкар» выиграет у «Локомотива», они то и дело отнимают очки у лидеров»

    Известный агент Алексей Сафонов дал свой прогноз на матч 25-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом».

    «Амкар» выиграет со счетом 1:0. Для «Локомотива» пермское поле – не самое удобное. И многое, конечно, будет зависеть от того, как быстро восстановится «Амкар» после матчей в Кубке России. Пермская команда то и дело отнимает очки у лидеров. К тому же «Амкар» будет стараться отскочить от переходных матчей», — объяснил Сафонов.

    Полный прогноз Сафонова на матчи 25-го тура РФПЛ доступен по ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 11:07
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 24 апреля 2016, 14:13

      А вот и не угадал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 24 апреля 2016, 13:30

      Пока прогноз не тот.

      0
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