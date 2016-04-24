Энрике: «В первом тайме мы не были достаточно быстры, но втором все изменилось»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после победы в матче 35-го тура Примеры против «Спортинга» (6:0).

«В первом тайме мы играли недостаточно быстро, были проблемы с расположением на поле, мы рисковали. Во втором тайме все изменилось.

Замена Серхи Роберто была вызвана некоторым дискомфортом, который он испытывал после удара. Пике был заменен из-за неприятных ощущений в области бедра.

Что касается формы Неймара, то у всех игроков на протяжении сезона бывают периоды хорошего состояния и не очень хорошего. Неймар – личность и топ-футболист. Не имеет значения, как идут дела – он в любом случае старается», – сказал Энрике.