Примера. «Барселона» разгромила «Спортинг», трижды забив с пенальти, и вернула себе лидерство

В матче 35-го тура Примеры «Барселона» отправила шесть безответных мячей в ворота «Спортинга». Четыре из них забил Луис Суарес, еще по разу отличились Лионель Месси и Неймар. При этом три точных удара были нанесены с пенальти.
Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур
Барселона – Спортинг – 6:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Месси, 12; 2:0 – Суарес, 64; 3:0 – Суарес (с пенальти), 74; 4:0 – Суарес (с пенальти), 77; 5:0 – Неймар, (с пенальти), 86; 6:0 – Суарес, 88.
Удаление: Враньеш, 84.
Источник: Бомбардир.ру