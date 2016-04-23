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  • Примера. «Барселона» разгромила «Спортинг», трижды забив с пенальти, и вернула себе лидерство

Примера. «Барселона» разгромила «Спортинг», трижды забив с пенальти, и вернула себе лидерство

23 апреля 2016, 23:22
17

В матче 35-го тура Примеры «Барселона» отправила шесть безответных мячей в ворота «Спортинга». Четыре из них забил Луис Суарес, еще по разу отличились Лионель Месси и Неймар. При этом три точных удара были нанесены с пенальти.

Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

Барселона – Спортинг – 6:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Месси, 12; 2:0 – Суарес, 64; 3:0 – Суарес (с пенальти), 74; 4:0 – Суарес (с пенальти), 77; 5:0 – Неймар, (с пенальти), 86; 6:0 – Суарес, 88.

Удаление: Враньеш, 84.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Спортинг
Комментарии (17)
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mvdmvdmvd
1461443107
Барса вернулась!FORCA BARCA!!!
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fakel-vrn
1461443695
осталось 3 матча выиграть барсе)...не самые тяжелые)
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DIMON425
1461444284
мы все возьмем
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Rash0559
1461444799
Два покера к ряду!!
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Aza23becks
1461460209
Пике рукой из ворот выносит - не то что красная, свистка нет. Уже ни в какие рамки не лезет, против Спортинга-то зачем
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Aza23becks
1461461239
И два пенальти в ворота Спортинга судья придумал
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zadira56
1461475661
Суарес раззабивался)
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rusti2006
1461477236
Суарес с цепи сорвался
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Schicko_008
1461479772
Из 6 голов забитых Барсой: 1-ый - снарушением на вратаре, 2-ой - из оффсайда, 3-ий - левый пенальти, 4-ый - ок, 5-ый - левый пенальти +левое удаление, 6-ой ок. Ну как то не так все это...
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кто там
1461488847
команда пенальти. еще школоботы про КриРо что то тявкают.
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