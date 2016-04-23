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    Созин: «Разве в неудачах «Спартака» виноват Федун?»

    Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о неудачах «Спартака» в последнее время, отметив, что владелец клуба Леонид Федун не является причиной всех бед.

    «Спартак» опять пролетел мимо трофеев и Лиги чемпионов. Уже сейчас звучат недовольные голоса, к которым за эти годы все привыкли. Снова критикуют Федуна. По мнению большинства, он виноват во всех неудачах «Спартака».

    Стараюсь понять, в чем упущение Федуна, но понять критиков не могу. Давайте по порядку – славное прошлое, армия болельщиков, одна из лучших детско-юношеских академий в наличии имеются. Собственным воспитанникам все условия для роста созданы: наряду с турниром молодежных составов, «Спартак-2» играет на серьезном уровне в ФНЛ. Но ни один из молодых футболистов так и не заблистал в составе главной команды. Вдобавок к этому «Спартак» каждый раз промахивается с селекцией на рынке. Возникает вопрос: разве в этом виноват Федун?!», – сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.04.2016 21:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 24 апреля 2016, 15:09

      хорошо не сказал: "а разве у спартака есть неудачи?"

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 апреля 2016, 14:49

      Нет, Пушкин виноват. Александр Сергеевич.

      1
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 23 апреля 2016, 22:59

      "Стараюсь понять, в чем упущение Федуна, но понять критиков не могу." Ну ты убогий, эксперт. Считать умеешь? Посчитай сколько тренеров хороших и разных поменял Федун за 10 лет. Посчитал? А теперь сравни с Зенитом, ЦСКА или Краснодаром. Не хочешь, сравни с Барселоной, Баварией и Реалом.

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 23 апреля 2016, 22:28

      А кто меняет тренеров как перчатки? Армия болел??? Как владелец он имеет отношение к неудачам команды!

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 23 апреля 2016, 21:42

      Федун не причина всех бед "Спартака", а, на мой взгляд только одной: дяденька наигрался в живые игрушки под названием - футболисты!

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