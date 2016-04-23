Черчесов: «Хочется, чтобы фаворитами Евро-2016 были сборные России и Польши»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов выразил надежду, что сборные России и Польши станут фаворитами на предстоящем Евро-2016.

«Кто фаворит Евро-2016? Хочется, чтобы фаворитами были сборные России и Польши. Если бы знал, кто выиграет турнир, не работал бы тут тренером сейчас. Хочу, чтобы Россия и Польша чего-то достигли на Евро-2016. Фаворитами эти команды не являются, но, может быть, являются «темными лошадками», – сказал Черчесов.