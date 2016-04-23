Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Хочется, чтобы фаворитами Евро-2016 были сборные России и Польши»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов выразил надежду, что сборные России и Польши станут фаворитами на предстоящем Евро-2016.

    «Кто фаворит Евро-2016? Хочется, чтобы фаворитами были сборные России и Польши. Если бы знал, кто выиграет турнир, не работал бы тут тренером сейчас. Хочу, чтобы Россия и Польша чего-то достигли на Евро-2016. Фаворитами эти команды не являются, но, может быть, являются «темными лошадками», – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2016 19:49
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 27 апреля 2016, 15:17

      в росссии после черчесова остался один фаворит..это сборная динамо москва

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 26 апреля 2016, 15:08

      конечо будут!!! а кто же, если не они?))
      Разве есть другие команды на их уровне?)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11