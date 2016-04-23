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    Мутко: «Станет ли «Ростов» чемпионом? Побеждать должен сильнейший»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о турнирной ситуации в РФПЛ. Отметим, что на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Ростов».

    «Станет «Ростов» чемпионом или не станет – это неуместная дискуссия. Это спорт, и побеждать должен сильнейший. Надеюсь, интрига сохранится до последних туров. Впереди еще много туров, и «Зенит», и ЦСКА, и «Локомотив» не хотят уступать», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    23.04.2016 17:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +126

      Jiver 23 апреля 2016, 20:33

      Самое главное не написал бомбардир. Вот где важная новость:
      "Есть мониторинг финансов клубов, в том числе и «Ростова», и у нас нет никаких проблем с этим клубом, – сказал Мутко." А то шелуху какую-то выдернули из вью.

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 апреля 2016, 20:17

      Завтра будем посмотреть!

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 23 апреля 2016, 19:31

      Мутко: «Станет ли «Ростов» чемпионом? Побеждать должен сильнейший».. Набирая пальцем номер кредиторов Ростова))

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