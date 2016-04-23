Мутко: «Станет ли «Ростов» чемпионом? Побеждать должен сильнейший»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о турнирной ситуации в РФПЛ. Отметим, что на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Ростов».

«Станет «Ростов» чемпионом или не станет – это неуместная дискуссия. Это спорт, и побеждать должен сильнейший. Надеюсь, интрига сохранится до последних туров. Впереди еще много туров, и «Зенит», и ЦСКА, и «Локомотив» не хотят уступать», – сказал Мутко.