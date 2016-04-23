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  • Горлукович: «Мордовии» пообещали выплатить зарплату? «Спартак» опять ждут проблемы»

Горлукович: «Мордовии» пообещали выплатить зарплату? «Спартак» опять ждут проблемы»

23 апреля 2016, 15:25
5

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович отметил, что болельщикам красно-белых стоит молиться на полузащитника Квинси Промеса, который по мнению специалиста второй сезон тянет команду за собой. Кроме того, Горлукович в шутку высказался относительно той информации, что игрокам «Мордовии» пообещали выплатить долги по зарплате накануне матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака», заявив. что московскому клубу теперь стоит ожидать проблем.

– Промес – светлое пятно в нынешнем «Спартаке». Второй сезон он тянет команду за собой. На него надо молиться. Вот давайте на него и помолимся сегодня. Может это поможет красно-белым победить. Если же он уйдет летом, то это будет катастрофа. Хотя парня понять можно, он хочет играть в еврокубках и выигрывать трофеи.

– «Мордовии», кстати, обещают выплатить зарплату, которую футболисты ждут несколько месяцев.

– Эх, значит, опять проблемы будут у «Спартака». Можно как-то попросить задержать им выплату? Тогда москвичам будет полегче (смеется). Если серьезно, то очень хочется увидеть победу «Спартака», бедные болельщики уже устали смотреть на то безобразие, что творится на поле.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мордовия Промес Квинси Горлукович Сергей
Комментарии (5)
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lange
1461414693
Есть борщ и молиться на Промеса- вот все, что остается кб
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eleng
1461414800
Сергей был классным защитником, с ним никто никогда не конфликтовал на поле. Я помню как в каком-то матче комментатор сказал: " Горлукович ласково посмотрел на соперника..."
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Маракушев
1461416148
Да не должны уж проиграть
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serppion
1461451948
В Спартаке нужно всё менять - Федуна, тренера, почти всех игроков. На настоящих "спартачей" тянут только Промес и болельщики. Жалко их.
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