Горлукович: «Мордовии» пообещали выплатить зарплату? «Спартак» опять ждут проблемы»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович отметил, что болельщикам красно-белых стоит молиться на полузащитника Квинси Промеса, который по мнению специалиста второй сезон тянет команду за собой. Кроме того, Горлукович в шутку высказался относительно той информации, что игрокам «Мордовии» пообещали выплатить долги по зарплате накануне матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака», заявив. что московскому клубу теперь стоит ожидать проблем.

– Промес – светлое пятно в нынешнем «Спартаке». Второй сезон он тянет команду за собой. На него надо молиться. Вот давайте на него и помолимся сегодня. Может это поможет красно-белым победить. Если же он уйдет летом, то это будет катастрофа. Хотя парня понять можно, он хочет играть в еврокубках и выигрывать трофеи.

– «Мордовии», кстати, обещают выплатить зарплату, которую футболисты ждут несколько месяцев.

– Эх, значит, опять проблемы будут у «Спартака». Можно как-то попросить задержать им выплату? Тогда москвичам будет полегче (смеется). Если серьезно, то очень хочется увидеть победу «Спартака», бедные болельщики уже устали смотреть на то безобразие, что творится на поле.