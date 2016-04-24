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    РФПЛ. «Ростов» разгромил «Зенит» и вернул себе лидерство, «Анжи» одолел «Кубань»

    В центральном матче 25-го тура РФПЛ «Ростов» в родных стенах разгромно обыграл «Зенит» – 3:0. Благодаря этой победе ростовчане вернули себе лидерство в турнирной таблице чемпионата России.

    В другой встрече «Анжи» благодаря голу с пенальти в исполнении Янника Боли одержал победу над «Кубанью».

    Россия. Премьер-лига, 25-й тур

    Ростов – Зенит – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Канга, 44; 2:0 – Азмун, 59; 3:0 – Ерохин, 76.

    Ростов: Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Навас, Кудряшов (Маргасов, 90), Канга, Нобоа, Калачев, Ерохин, Полоз (Думбия, 82), Азмун (Бухаров, 62).

    Зенит: Лодыгин, Жирков (Юсупов, 79), Ломбертс, Гарай, Смольников, Хави Гарсия, Маурисио (Кришито, 79), Витсель, Шатов (Кокорин, 62), Дзюба, Халк.

    Предупреждения: Канга, 41 – Витсель, 70; Кокорин, 80.

    Судья: Сергей Карасев (Москва).

    Анжи – Кубань – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Боли, 80 (с пенальти).

    Анжи: Юрченко, Мусалов, Лазич, Жиров, Тигиев, Эбесилио, Маевский (Мкртчян, 46), Хадарцев, Максимов, Мутари (Бериша, 69), Абдулавов (Боли, 55).

    Кубань: Беленов, Зотов, Армаш, Шандао, Аподи, Сантана, Якуба, Георгиевский (Хубулов, 64), Букур (Стажила, 79), Майрович, Селезнев.

    Предупреждения: Зотов, 84; Бериша, 88 – Сантана, 27.

    Удаление: Беленов, 77.

    Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    ЦСКА – Динамо – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – А. Березуцкий, 56.

    ЦСКА: Акинфеев, Ткачев, А. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес (Набабкин, 72), Вернблум, Дзагоев, Муса, Еременко, Головин, Оланаре (Б. Натхо, 56).

    Динамо: Шунин, Ещенко, Губочан (Дьяков, 14), Живоглядов (Кузьмин, 71), Козлов (Самба, 74), Хольмен, Денисов, Соснин, Ионов, Зобнин, Бечирай.

    Предупреждения: Еременко, 60 – Денисов, 19; Зобнин, 69.

    Удаление: Ещенко, 90.

    Судья: Алексей Еськов (Москва).

    Краснодар – Уфа – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Вандерсон, 35; 2:0 – Смолов, 38; 3:0 – Петров, 70; 4:0 – Вандерсон, 90.

    Краснодар: Крицюк, Калешин (Торбинский, 80), Гранквист, Сигурдссон, Газинский (Мамаев, 71), Петров, Каборе, Жоаозиньо, Перейра (Ахмедов, 66), Смолов, Вандерсон.

    Уфа: Шелия, Аликин, Тумасян, Никитин, Сафрониди, Зубарев, Стоцкий (Карлос, 74), Пауревич, Зинченко, Кротов (Ханджич, 46), Игбун.

    Предупреждения: Стоцкий, 46; Паревич, 82.

    Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    Амкар – Локомотив – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Шкулетич, 19.

    Амкар: Селихов, Идову, Занев (Зайцев, 30), Белоруков, Джикия, Баланович, Гол, Огуде, Гиголаев (Чума, 57), Комолов (Дайк, 80), Прудников.

    Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Чорлука, Дюрица, Логашов, Михалик (Ндинга, 69), Коломейцев, Самедов, Касаев, Миранчук (Тарасов, 90), Шкулетич (Хенти, 69).

    Предупреждения: Джикия, 43; Гиголаев, 44; Белоруков, 72; Идову, 81 Пейчинович, 44.

    Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    Рубин – Терек – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Рыбус, 35.

    Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бергстрем, Кверквелия, Котуньо, Оздоев, Кисляк (Дядюн, 83), Карадениз (Ткачук, 61), Цакташ (Девич, 46), Канунников, Портнягин.

    Терек: Городов, Семенов, Плиев, Родолфо, Кузяев, Рыбус (Лебеденко, 69), Адилсон, Кен, Иванов, Грозав (Кану, 89), Митришев (Айссати, 76).

    Предупреждение: Плиев, 15; Кузяев, 76; Адилсон, 82.

    Судья: Алексей Матюнин (Москва).

    Спартак – Мордовия – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Самодин, 42; 1:1 – Боккетти, 48; 2:1 – Промес, 58; 2:2 – Луценко, 62.

    Спартак: Песьяков, Брызгалов, Пуцко, Боккетти, Комбаров, Ромуло, Зотов (Джано, 46), Зуев, Попов (Мельгарехо, 78), Промес, Зе Луиш.

    Мордовия: Ревишвили, Шитов (Тишкин, 79), Нахушев, Фибел, Ломич, Дудиев (Игнатович, 80), Махмудов, Стеванович, Луценко (Власов, 83), Самодин, Мухаметшин.

    Предупреждение: Боккетти, 60; Попов, 77; Зуев, 79 – Махмудов, 66; Мухаметшин, 90.

    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Крылья Советов – Урал – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сапета, 13; 1:1 – Родич, 78.

    Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Надсон, Таранов, Бурлак, Родич (Чочиев, 86), Померко, Габулов, Яхович, Молло, Бруно (Яковлев, 76).

    Урал: Заболотный, Мартынович, Данцев, Гогниев, Новиков (Рязанце, 46), Асеведо, Фонтанелло, Сапета, Фидлер, Коробов (Манучарян, 88), Емельянов.

    Предупреждение: Емельянов, 46.

    Судья: Александр Егоров (Саранск).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 21:23
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    Комментарии130
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 25 апреля 2016, 12:55

      Ростов с победой!Бердыев хитрюга...с другом сидел и говорю :Бердыев сказал-это Зени надо доказывать что он чемпион а ВЫ просто ждите ошибки,если не будет вас шапками не забрасают.Вы и так выше головы прыгнули!Так и получилось!Чемпионат продолжается ОЧЕНЬ интересно становится)))

      2
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 25 апреля 2016, 11:48

      Ростов трудяги молодцы!Бомжи зажрались, без ресурса не команда!Бомжи одним словом!

      1
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      Рейтинг: +126

      Jiver 25 апреля 2016, 11:16

      Да просто вы зажрались. Не приемлют они такой футбол... Перебирают... Посмотрел бы я на Зенит без Газпрома, после десятка лет на дне, максимум в середине... На руках бы носили Бердыева. Человек большое дело делает.

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 апреля 2016, 11:03

      Честно говоря ожидал от Зенита большего, хотя болел за Ростов. Еще раз
      убедился, что Зенит команда одного игрока, закрыли его , как в Ростове
      и все Зенит выглядит беспомощно

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 апреля 2016, 10:29

      весь бомжатник с Бомбы смыло))))
      поговорить не с кем)))

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 апреля 2016, 10:27

      зеньку отымели в извращенной форме))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 26 апреля 2016, 10:20

      Сейчас санитары придут и покажут тебе камасутру.

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 25 апреля 2016, 09:04

      Рад за Ростов! Всегда был в восторге от целеустремлённости команды, стремлении играть на победу, полной самоотдачи игроков. Они добьются желаемого! Вперёд Ростов, удачи в чемпе!

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 25 апреля 2016, 07:58

      Ай-да ростовчане!
      Поздравления!

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 25 апреля 2016, 05:40

      Ростов в тройке призеров ))) это точно, и возможно Чемпион ...

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      Рейтинг: +300

      Zeff > pegas1276 26 апреля 2016, 10:21

      Чемпион вряд ли. Скорее 2-й.

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 25 апреля 2016, 03:12

      чётко донские казаки чпокнули зинаиду....победа банкротов над миллионерами,браво!

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