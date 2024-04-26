Ташуев прокомментировал уход из «Факела»

Сергей Ташуев высказался об отставке из «Факела».

«На самом деле, есть семейные причины. Это личное. Мне надо быть дома. Есть проблемки. Поэтому сложилась такая ситуация. Понятно, что была неудачная серия, но команда идет на 11-м месте.

Планирую продолжать тренерскую карьеру. В течение ближайших двух недель разберусь со своими проблемами в семье. Это не какие-то глобальные вещи. И дальше с огромным желанием собираюсь продолжить работу. С удовольствием поработаю вдолгую в хорошем футбольном клубе», – сказал Ташуев.