Нигматуллин: «Горжусь своим рекордом»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин говоря о сухой серии стража ворот «Ростова» Сослана Джанаева (630 минут) вспомнил о своем рекорде. Напомним, что именно Нигматуллин является рекордсменом чемпионата России по сухим минутам (939).

«Мой рекорд? Любой, кто в такой ситуации скажет, что ему все равно, слукавит. А я кривить душой не буду. Горжусь. При этом понимаю, что рекорды на то и существуют, чтобы их били.

Кто внес больший вклад в рекорд? Сложно говорить о соотношении факторов, считать в процентах. Принижать свои заслуги не хочется. На протяжении тех 10 с половиной матчей мне били три пенальти, и все не забили. С другой стороны, наши защитники тогда, безусловно, играли очень слаженно», — сказал он.