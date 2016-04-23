Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Минасов: «Негодяи обвинили Джанаева в нечестной игре, и он надломился»

Минасов: «Негодяи обвинили Джанаева в нечестной игре, и он надломился»

23 апреля 2016, 01:39
6

Бывший агент вратаря «Ростова» Сослана Джанаева Арсен Минасов поделился своим мнением о том, почему голкипер не попадает в состав сборной России.

– Вопрос к тренерам сборной. Я всегда говорил и говорю, что Сослан – один из лучших в стране. Все пишут сейчас о «Ростове», но Джанаев и в «Спартаке», и в аренде в «Тереке» имел отличную статистику. Просто в Грозном в игре со «Спартаком» после стыка с Веллитоном удалили не бразильца, а Сослана, и вскоре после этого Черчесов перестал ему доверять. А сегодня, на мой взгляд, Джанаев второй в стране вратарь. После Акинфеева.

– Чего в его взлете больше – собственно вратарского прогресса или умения Бердыева выстраивать оборону?

– Его сегодняшняя игра – огромная заслуга Виталия Кафанова, тренера вратарей, и самого Сослана. Он всегда умел и любил тренироваться, но, на мой взгляд, была проблема с психологией. Мальчик стал рано играть в «Спартаке», пропустил несколько важных мячей. Негодяи лживо обвинили его в нечестной игре, и он надломился.

– Какие негодяи, вы о ком?

– Они прочитают и все поймут. Они, кстати, непорядочные люди. Я говорю об играх с ЦСКА и «Крыльями». Джанаев – не первый такой у Кафанова. Вспомните Козко, Рыжикова… Это система. Кафанов умеет работать, и сейчас Джанаев ломится в сборную, – сказал Минасов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Джанаев Сослан
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Игорюха - „мыльные руки“
1461367207
Все нормально пацаны, я поймаю.
Ответить
Baggio1986
1461391797
Ха,негодяи!!! Из-за его кривых рук Спартак не стал чемпионом!!!!!!!!!
Ответить
kotmyshka
1461395371
А, кстати, негодяи бывают порядочными людьми?
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
3
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
4
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Все новости
Все новости
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
2
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
4
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
5
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
11
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
3
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
6
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
11
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
1
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
5
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
3
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
7
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+