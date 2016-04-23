Минасов: «Негодяи обвинили Джанаева в нечестной игре, и он надломился»

Бывший агент вратаря «Ростова» Сослана Джанаева Арсен Минасов поделился своим мнением о том, почему голкипер не попадает в состав сборной России.

– Вопрос к тренерам сборной. Я всегда говорил и говорю, что Сослан – один из лучших в стране. Все пишут сейчас о «Ростове», но Джанаев и в «Спартаке», и в аренде в «Тереке» имел отличную статистику. Просто в Грозном в игре со «Спартаком» после стыка с Веллитоном удалили не бразильца, а Сослана, и вскоре после этого Черчесов перестал ему доверять. А сегодня, на мой взгляд, Джанаев второй в стране вратарь. После Акинфеева.

– Чего в его взлете больше – собственно вратарского прогресса или умения Бердыева выстраивать оборону?

– Его сегодняшняя игра – огромная заслуга Виталия Кафанова, тренера вратарей, и самого Сослана. Он всегда умел и любил тренироваться, но, на мой взгляд, была проблема с психологией. Мальчик стал рано играть в «Спартаке», пропустил несколько важных мячей. Негодяи лживо обвинили его в нечестной игре, и он надломился.

– Какие негодяи, вы о ком?

– Они прочитают и все поймут. Они, кстати, непорядочные люди. Я говорю об играх с ЦСКА и «Крыльями». Джанаев – не первый такой у Кафанова. Вспомните Козко, Рыжикова… Это система. Кафанов умеет работать, и сейчас Джанаев ломится в сборную, – сказал Минасов.