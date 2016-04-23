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  • Агент Петреску: «Мы готовы рассмотреть предложение «Рубина», Дан хочет вернуться в Россию»

Агент Петреску: «Мы готовы рассмотреть предложение «Рубина», Дан хочет вернуться в Россию»

23 апреля 2016, 00:18
15

Главный тренер «Цзянсу Сунин» Дан Петреску не получал предложения от «Рубина», но готов рассмотреть его, если оно поступит. Об этом рассказал агент специалиста Николай Пырнэу.

«На данный момент официального предложения от «Рубина» Дану Петреску не поступало. Сейчас он является главным тренером китайского клуба, который возглавляет чемпионат страны.

Но могу сказать, если предложение от «Рубина» поступит, мы готовы его рассмотреть. К тому же Петреску ранее сам говорил, что хотел бы вернуться в Россию», – сказал Пырнэу.

Ранее сообщалось, что Петреску запросил у «Рубина» зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин Петреску Дан
Комментарии (15)
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арейская
1461369842
Это как понять? Предложений не поступало, а зарплату Петреску уже просит? А вообще-то я не против Петреску, "Динамо" под его руководством играл очень прилично
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Sheevok
1461379032
Без комментариев
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343443
1461380698
пусть приходит
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zarya-lk72
1461382337
Возможно и получится, результат его работы в РОССИИ положительный
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EvgenyP
1461383564
C Петреску даже китайцы играют.
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swot1205
1461383657
печаль
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talgatnurzhanov2006
1461383888
возвращайся
Ответить
ДСА
1461384074
Больше чем в России румынам нигде не платят.
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bolela_16
1461387441
Кашу не испортит...
Ответить
maior-60
1461394751
Бекеевича выгнали, а теперь кого попало берут. Поклонитесь и попросите прощения у Великого Тренера! А Дан только за деньгами приедет.
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