Агент Петреску: «Мы готовы рассмотреть предложение «Рубина», Дан хочет вернуться в Россию»

Главный тренер «Цзянсу Сунин» Дан Петреску не получал предложения от «Рубина», но готов рассмотреть его, если оно поступит. Об этом рассказал агент специалиста Николай Пырнэу.

«На данный момент официального предложения от «Рубина» Дану Петреску не поступало. Сейчас он является главным тренером китайского клуба, который возглавляет чемпионат страны.

Но могу сказать, если предложение от «Рубина» поступит, мы готовы его рассмотреть. К тому же Петреску ранее сам говорил, что хотел бы вернуться в Россию», – сказал Пырнэу.

Ранее сообщалось, что Петреску запросил у «Рубина» зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год.