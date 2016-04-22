Липпи – главный кандидат на пост наставника «Милана»

«Милан» рассматривает трех итальянских специалистов в качестве кандидатов на пост главного тренера клуба.
Сообщается, что основной претендент на это место – Марчелло Липпи, последним клубом которого был «Гуанчжоу Эвергранд», откуда он ушел в ноябре прошлого года.
Кроме Липпи, руководство «Милана» обдумывает кандидатуры наставника «Сампдории» Винченцо Монтеллы и главного тренера «Фиорентины» Паулу Соузы.
Напомним, после отставки Синиши Михайловича «Милан» возглавляет Кристиан Брокки.
Источник: Sport Mediaset