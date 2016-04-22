Промес: «Ван Гаал – сумасшедший, с ним тяжело работать»

Нападающий «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес назвал самого эмоционального тренера, с которым ему приходилось работать.

«Ван Гаал! Абсолютно сумасшедший. С ним тяжело работать, и не все с этим справляются – взять тех же Ди Марию и Фалькао. Но я его уважаю. Он подарил мне дебют в профессиональном футболе.

Могу рассказать про него историю. Как-то раз на тренировке он сказал, что все должны играть только левой ногой. Но я правша. Понимаете, да? При любой возможности я старался сыграть так, как мне удобно. После чего раздавался крик: «Промес, я все вижу!» Я думал: черт возьми, как он это делает? Каждый раз, когда я хотел сыграть правой ногой, смотрел, не следит ли он за мной», – сказал Промес.