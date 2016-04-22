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    Крапивка – новый генеральный директор «Кубани»

    Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка представил игрокам «Кубани» нового генерального директора. Им стал Геннадий Крапивка, ранее выступавший за «Кубань-Д» и майкопскую «Дружбу».

    Напомним, ранее пост генерального директора занимал Валерий Стаценко.

    «Валерий Николаевич очень много сделал для клуба, он настоящий профессионал и по-настоящему болеет за «Кубань». Он уходит с поста генерального директора, но не уходит из клуба. Его огромный опыт в большом футболе сегодня жизненно необходим команде.

    Довольно успешное футбольное прошлое Геннадия Александровича в «Кубани» и его огромный управленческий опыт в бизнесе, уверен, сыграют в плюс команде», – сказал Коробка.

    Источник: ФК «Кубань»

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    22.04.2016 16:22
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