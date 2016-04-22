Ребров: «От лица всего «Спартака» приношу извинение за поражение от «Зенита»

Капитан московского «Спартака» Артем Ребров извинился перед болельщиками красно-белых за поражение от «Зенита» в матче 24-го тура чемпионата России.

«Уважаемые болельщики! От лица всей команды хотел бы принести вам извинения по результатам последней игры с «Зенитом». Отдельные извинения хочется принести по поводу баннера. Думаю, вся эта ситуация только нас всех объединит и в последние шесть туров команда отдаст все силы на поле, чтобы добиться нужного результата.

Конечно, нам необходима ваша поддержка. Пожалуйста, приходите на стадион, мы приложим все усилия, чтобы добиться положительного результата. До встречи на стадионе», – сказал Ребров.