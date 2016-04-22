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  • Ребров: «От лица всего «Спартака» приношу извинение за поражение от «Зенита»

Ребров: «От лица всего «Спартака» приношу извинение за поражение от «Зенита»

22 апреля 2016, 13:20
17

Капитан московского «Спартака» Артем Ребров извинился перед болельщиками красно-белых за поражение от «Зенита» в матче 24-го тура чемпионата России.

«Уважаемые болельщики! От лица всей команды хотел бы принести вам извинения по результатам последней игры с «Зенитом». Отдельные извинения хочется принести по поводу баннера. Думаю, вся эта ситуация только нас всех объединит и в последние шесть туров команда отдаст все силы на поле, чтобы добиться нужного результата.

Конечно, нам необходима ваша поддержка. Пожалуйста, приходите на стадион, мы приложим все усилия, чтобы добиться положительного результата. До встречи на стадионе», – сказал Ребров.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ребров Артем
Комментарии (17)
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KorolShut
1461320842
Что то ты запоздал
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mgordeev
1461320941
не убедил
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VVM1964
1461321145
В ОСТАЛЬНЫХ МАТЧАХ НЕ ОБЛАЖАЙТЕСЬ И БУДИТЕ ПРОЩЕНЫ !!!
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ajoq
1461323555
Ребров - мужик!
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LINED
1461324599
Не сомневаюсь, что "от лица всей кооманды", он имел только себя.
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zenitforever2015
1461325378
Давай, давай....
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Zeff
1461328623
Валера ушёл, а секта осталась.
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serhz
1461332242
Хорошая заготовка для извинений !--после каждого матча меняем только название клуба-победителя и количество оставшихся матчей
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OOOVVV.
1461337738
Кто то должен был взять на себя вину за поражение? Артём молодец,а защита Спартака не в дугу. ИМХО.
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alp
1461354578
а все-таки мощно макнули опять спартак ))))))
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