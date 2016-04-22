Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ходжсон отказался брать Рэшфорда на Евро-2016

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон заявил, что не готов брать на Евро-2016 молодого нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, отцепляя от состава более надежного футболиста.

    «Вызвать Рэшфорда в сборную – можно считать слишком смелым шагом. Это означало бы, что нам придется оставить кого-то вне заявки.

    С моей стороны будет глупо закрывать перед Рэшфордом двери на Евро-2016, но в заявке ограниченное количество мест. Уверен, что со временем он станет важной частью национальной команды», – приводит слова Ходжсона Sky Sports.

    Отметим, что сборная Англии будет играть в одной группе со сборной России на Евро-2016.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2016 11:49
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 22 апреля 2016, 18:01

      Ну и дурак! У игрока явно талант

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 апреля 2016, 12:50

      Будет на пользу самому Рэшворду. Молодой, может психологически сломаться в случае неудачи. Его время еще придет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 22 апреля 2016, 12:25

      Это ошибочный ответ Ходжсона! Парень хоть и молодой,но талантливый и он может забить кому-угодно и как угодно! Всем федерациям нужно назначать главных тренеров, ограничивая их возраст перед выбором,как бы это банально для некоторых звучало!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 22 апреля 2016, 11:59

      Это конечно хорошо, но только для сборной России! А так Рэшфорд опасный товарищ!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11