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    «Агрофест-Дон» отозвал иск о банкротстве «Ростова»

    Компания «Агрофест-Дон», которая является бывшим кредитором «Ростова«, отозвала иск о банкротстве клуба.

    «Заявление о банкротстве футбольного клуба поступило в суд 14 марта, а 23 марта принято к производству. Предварительное слушание назначено на 11 мая. В четверг истец подал ходатайство об отказе от иска, которое пока не рассмотрено», – заявил представитель суда.

    Согласно данным суда, у клуба была задолженность перед «Агрофест-Доном» в размере 44 миллиона рублей. Истец требовал признать «Ростов» несостоятельным и предлагал назначить временного управляющего.

    Ранее «Агрофест-Дон» уже неоднократно подавала иски в отношении клуба. Всего в 2014 году было подано более десяти исков на сумму, превышающую 93 миллиона рублей, которая сложились из заемных средств и процентов за пользование деньгами. По всем этим искам судом утверждены мировые соглашения. Кредитор почти по всем искам согласился более чем вдвое сократить суммы требований по процентам.

    Согласно мировым соглашениям, клуб должен был до 1 декабря 2015 года выплатить «Агрофест-Дону» почти 70 миллионов рублей.

    Источник: ТАСС

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    22.04.2016 10:56
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 22 апреля 2016, 17:10

      ну шо, путь к золоту команде Бекиевича свободен от препон?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Jiver 22 апреля 2016, 14:17

      Хорошие новости. Саввиди подсобил? Из официальных только он смог бы решить этот вопрос.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Jiver 22 апреля 2016, 21:19

      Может папа?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 апреля 2016, 13:29

      Федорычев понял, что погорячился. Он понял , что чемпионом будет Ростов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -46

      kurskih 22 апреля 2016, 13:14

      Отличная новость ;)
      На ЛЧ мало надежды - попасть бы им в ЛЕ ;)

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 22 апреля 2016, 12:58

      Зенит догнал. дело сделано

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 22 апреля 2016, 12:04

      Почуяли, что запахло выходом в ЛЧ, а значит деньгами. Не рано?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 > gosproektikabinet 22 апреля 2016, 13:07

      Только у команд Бердыева на данный момент, в отличии от краснодарцев, хватает душка играть в плэй-офф еврокубков, даже с испанцами.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > 3a zenit 22 апреля 2016, 20:26

      Уже играли с Бенфикой. Хватит!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      stasonsmur 22 апреля 2016, 11:24

      Все - Ростов-чемпион!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 апреля 2016, 11:18

      Видимо обьЯснили

      1
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      Рейтинг: +10

      Fanat_FCZ 22 апреля 2016, 11:13

      фиговы дела

      0
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