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    Федорычев подал в суд на «Ростов» на сумму в 44 миллиона

    ООО «Агрофест-Дон» подало заявление в Арбитражный суд Ростовской области о признании банкротом ФК «Ростов». Задолженность футбольного клуба составляет 44 миллиона рублей.

    «В Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Агрофест-Дон» о признании несостоятельным (банкротом) открытого акционерного общества «Футбольный клуб «Ростов», со ссылкой на наличие задолженности в общей сумме 44 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

    В документе о принятии заявления о признании должника банкротом сообщается, что следующее заседание по этому делу состоится 11 мая. В декабре 2014 года компания «Агрофест-Дон» подала в суд 11 исков о взыскании с ФК «Ростов» в общей сложности более 93,6 миллионов рублей. Впоследствии по всем искам были заключены мировые соглашения.

    Известно, что единственным учредителем ООО «Агрофест-Дон» является известный бизнесмен Алексей Федорычев. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности является оптовая торговля зерном.

    Источник: Р-Спорт

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    28.03.2016 10:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 марта 2016, 10:53

      Вот взялись за Ростов, как будто у других команд нет исков по долгам.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 марта 2016, 12:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      БОМЖАТНИК РАЗГРЕБАЕТ ДОРОГУ НА ВЕРХ ТАБЛИЦЫ))

      -4
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      Рейтинг: +78

      msbleff 28 марта 2016, 11:59

      долг есть? есть. смысл возмущаться и отрицать это? оплачивать надо.

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