Федорычев подал в суд на «Ростов» на сумму в 44 миллиона

ООО «Агрофест-Дон» подало заявление в Арбитражный суд Ростовской области о признании банкротом ФК «Ростов». Задолженность футбольного клуба составляет 44 миллиона рублей.

«В Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Агрофест-Дон» о признании несостоятельным (банкротом) открытого акционерного общества «Футбольный клуб «Ростов», со ссылкой на наличие задолженности в общей сумме 44 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

В документе о принятии заявления о признании должника банкротом сообщается, что следующее заседание по этому делу состоится 11 мая. В декабре 2014 года компания «Агрофест-Дон» подала в суд 11 исков о взыскании с ФК «Ростов» в общей сложности более 93,6 миллионов рублей. Впоследствии по всем искам были заключены мировые соглашения.

Известно, что единственным учредителем ООО «Агрофест-Дон» является известный бизнесмен Алексей Федорычев. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности является оптовая торговля зерном.