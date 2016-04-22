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Гарсия: «В «Зените» очень любят Данни»

22 апреля 2016, 07:05
5

Опорный полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассказал о том, кто придумал акцию в поддержку травмированного капитана Мигеля Данни в полуфинальном матче Кубка России в Перми.

«Мне кажется, Доменико Кришито. Ведь они с Данни – лучшие друзья. Впрочем, важнее, что мы все вместе договорились выйти на поле в таких майках. В команде очень любят Данни. Сейчас мы по нему скучаем. И желаем скорейшего выздоровления. Не сомневаюсь, что Данни дома в Португалии смотрел игру. Он в любой ситуации всегда с командой и очень сильно за нее переживает.

Каждый из «Зенита» лично пытается его поддержать, как-то помочь. Ну и все вместе мы, конечно, сопереживаем капитану», – рассказал Гарсия.

Напомним, что на игру с «Амкаром» команда из Санкт-Петербурга в полном составе вышла в футболках с 10-м номером и фамилией Данни.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Россия Зенит Амкар-Пермь Данни Хави Гарсия Кришито Доменико
Комментарии (5)
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zeni
1461306903
Здоровья КЭП!!! Мы ждем тебя!!
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Denis S.
1461308119
Мне, как болельщику ЦСКА, Данни тоже нравится, думаю со мной согласны многие адекватные болелы... Здоровья ему!
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zenitforever2015
1461316019
Командный дух. Это здорово!!!
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VITPO
1461455667
Здоровья и возвращения!
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