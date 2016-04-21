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    Шишкин: «После получения российского гражданства Гилерме никак не изменился»

    Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин назвал партнера по команде вратаря Гилерме самым преданным своему клубу легионером.

    – На вопрос о том, встречали ли более преданного команде легионера, чем Гилерме, вы однажды ответили, что он большой молодец, но более преданного встречали. Раскройте нам тайну.

    – Ничего себе вы вспомнили… Сейчас я, честно говоря, и не вспомню, кого именно я имел в виду. Может быть, кого-то по «Спартаку». Но сейчас это, конечно, Гилерме, он вне конкуренции. Особенно после того, как он не только гражданство получил, но еще и в сборную вызывался, еще и сыграл за нее.

    – Как вообще изменился Гилерме за то время, что вы вместе играете за «Локо»? Он стал более «русским»?

    – Да нет, знаете, он всегда был таким хорошим парнем. Всегда высказывается по-русски, в команде тоже общается на русском. Изменился ли он? Да нет, ничего такого я не увидел. Понятно, что были и травмы у него, и непростые ситуации, но он всегда был хорошим человеком, позитивным. Ни звездности, ничего такого я не замечал за ним и, надеюсь, не замечу.

    Источник: Eurofootball

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    21.04.2016 20:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +377

      bringing 23 апреля 2016, 11:53

      Просто стал счастливее чуток,есть возможность поиграть в сборной

      0
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    • ...
      Рейтинг: +160

      veltrener 22 апреля 2016, 08:27

      не изменился, только косячить стал больше))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 апреля 2016, 03:33

      Странный вопрос того, кто брал это интервью, сам он может ответить, что он имел в виду, что он ожидал услышать в ответ, я имею ввиду изменение?

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