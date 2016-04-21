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    Кобелев: «Динамо» будет играть с ЦСКА строго на результат»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о своих ожиданиях от игры против ЦСКА в 25 туре чемпионата России.

    «Понятно, что играть в открытый футбол с ЦСКА нельзя. От нас этого в принципе трудно ожидать. Но остается счет, а не количество опасных моментов. Так что нам необходимо сыграть строго на результат.

    ЦСКА в графике через три дня на четвертый играет много лет. Ребята постоянно задействованы в сборных, выступали в Лиге чемпионов, и для них этот график не проблема. У них достаточно времени, чтобы восстановиться, тем более у армейцев есть возможность для ротации состава. Так что кубковый матч на них, думаю, никак не скажется», – отметил Кобелев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.04.2016 20:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +50

      valeh172 22 апреля 2016, 08:47

      Это будет настоящий разгром. Мой прогноз 7-1 в пользу ЦСКА. Пойду делать ставки.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 апреля 2016, 07:15

      Динамо победит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 апреля 2016, 05:34

      "Цель-вылет,идём к ней!"-Кобелев.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 22 апреля 2016, 00:07

      C такой обороной шансов нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Котокрол 21 апреля 2016, 22:53

      ЦСКА Только Победа! Отступать некуда!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 апреля 2016, 21:16

      Чей результат?

      0
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