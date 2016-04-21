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Шишкин: «У меня всегда был кумир – Дель Пьеро»

21 апреля 2016, 17:29
2

Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин рассказал о встрече с кумиром своего детства Алессандро Дель Пьеро.

«У меня всегда был кумир – Алессандро Дель Пьеро. То, как он бил штрафные… Он вообще легенда «Ювентуса». В детстве еще представлял, что я также играл и бил штрафные. Понятно, что он уже закончил, но хотел бы сыграть с ним. Один раз я встретил его, отдыхая в Дубае.

Мы тогда отдыхали с Глушаковым, это был Новый год. Уже шли с мероприятия домой, с женами. И я смотрю, все к кому-то подходят, фотографируются. Пойдем, говорю, посмотрим, кто это.

Ну Глушаков-то футболистов не особо в лицо знает, а я, естественно, узнал Дель Пьеро. На тот момент, он, кажется, как раз играл в одном из арабских клубов. Объяснили ему, что мы «football players», пообщались немного», – рассказал Шишкин.

Источник: Eurofootball
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Шишкин Роман Глушаков Денис Дель Пьеро Алессандро
Комментарии (2)
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koli4ka
1461250277
Говорил же мне папа Карло-учи Рома Буратина итальянский и будешь с А.Дель Пьерами общаться, в отличии от Дыни Глушакова...
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XaXatyn
1461254534
Глушаков то конечно не кого не знает !
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