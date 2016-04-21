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Осужденный за изнасилование Эванс выиграл апелляцию

21 апреля 2016, 13:30
2

Бывший нападающий «Шеффилд Юнайтед» и сборной Уэльса Чед Эванс выиграл апелляцию в суде по повторному рассмотрению его дела. Напомним, что сейчас 27-летний футболист отбывает тюремное наказание за изнасилование. В апреле 2012 года Эванс был признан виновным в изнасиловании 19-летней девушки в отеле в мае 2011 года и осужден на 5 лет. В тюрьме он отбыл только половину срока и был освобожден досрочно. Позже в комиссию по пересмотру уголовных наказаний адвокатами были представлены новые доказательства, благодаря которым дело вновь было рассмотрено в апелляционном суде. Стоит отметить, что за подобное преступление недавно был осужден бывший футболист «Сандерленда» Адам Джонсон.

«В свете новых подробностей по делу суд решил отменить приговор Эвансу и провести повторное рассмотрение дела», – говорится в бумаге, предоставленной апелляционной комиссией адвокату спортсмена.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия Шеффилд Уэнсдэй Сандерленд Джонсон Адам Эванс Чед
Комментарии (2)
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С-Пб on-line
1461235045
Вот тебе и европейские суды
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1bear
1461251742
Джонсону свободу !!!
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