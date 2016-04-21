Промес: «Все знают, что я счастлив в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес до сих пор переживает поражение в матче 24-го тура российской Премьер-лиги в Санкт-Петербурге от «Зенита» (2:5).

«Конечно, мы чувствовали себя плохо после поражения от «Зенита», осадок остался до сих пор. Мы подвели своих болельщиков. После первого тайма я был уверен, что мы сможем довести матч до победы, но, к сожалению, мы пропустили много мячей после перерыва.

Все знают, что я счастлив в «Спартаке». Не хочу уходить, пока я не завоюю со «Спартаком» какой-нибудь титул. В любом случае, в футболе бывает всякое, я не хочу давать обещания, которые не смогу выполнить.

«Мордовии» очень нужны очки. Вообще, любая команда старается одержать победу над «Спартаком». Нам надо максимально настроиться, чтобы победить», – сказал Промес.

В матче 25-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле примет «Мордовию» в субботу, 23 апреля, в 17:00 по московскому времени.