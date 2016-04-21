Сантуш: «Травма Данни – потеря для Португалии накануне Евро-2016»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш разочарован тем, что полузащитник «Зенита» Данни не сможет помочь национальной команде на предстоящем чемпионате Европы. Напомним, что 32-летний хавбек пропустит до девяти месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки.

«Данни готов был помочь нам на Евро. То же самое касается и Коэнтрау. Они оба являются важными элементами нашей команды. Нет сомнений в том, что это большая потеря», – заявил Сантуш.