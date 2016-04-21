Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сантуш: «Травма Данни – потеря для Португалии накануне Евро-2016»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш разочарован тем, что полузащитник «Зенита» Данни не сможет помочь национальной команде на предстоящем чемпионате Европы. Напомним, что 32-летний хавбек пропустит до девяти месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки.

    «Данни готов был помочь нам на Евро. То же самое касается и Коэнтрау. Они оба являются важными элементами нашей команды. Нет сомнений в том, что это большая потеря», – заявил Сантуш.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2016 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 27 апреля 2016, 15:12

      жаль конешно Данни.... но раз уж такое случилось.... то лучше б он был из англии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 21 апреля 2016, 22:43

      Потеря потерь

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11