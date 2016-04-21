Роналду может не сыграть в ближайшем матче «Реала»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, вероятнее всего, пропустит предстоящий матч 35-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано».

32-летний форвард получил небольшое повреждение в игре с «Вильярреалом», в результате которого вынужден был покинуть поле в концовке встречи.

Руководство и тренерский штаб мадридского клуба намерены предоставить отдых португальцу, так как не хотят рисковать здоровьем ведущего игрока клуба.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Роналду провел 34 матча, в которых забил 31 гол и отдал 11 результативных передач.