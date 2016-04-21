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    Гинер: «На данный момент в России существует только два топ-клуба – ЦСКА и «Зенит»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал выход армейцев в финал Кубка России, где их соперником станет петербургский «Зенит». Напомним, что в полуфинале турнира московская команда со счетом 3:1 обыграла «Краснодар».

    «Не хочу никого обидеть, но на данный момент в России существует только два топ-клуба – ЦСКА и «Зенит». Мне было не принципиально, с кем играть в финале Кубка.

    Как болельщику мне понравилось, как команда сегодня действовала на поле. В какой-то степени сегодняшний матч, судя по тому, как мы играли, получился продолжением второго тайма нашей предыдущей встречи с «Локомотивом».

    Головин пока только учится играть в футбол, ничего особенного он еще не сделал. Он – наш воспитанник, пускай играет, растет. Надеемся, что он превратится в игрока, который будет играть в основном составе на стабильно высоком уровне. Главный тренер сделал на него ставку и угадал. Конечно, это порадовало всех наших болельщиков»", – отметил Гинер.

    Источник: ТАСС

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    21.04.2016 06:08
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1810

      gor77 21 апреля 2016, 12:21

      Какая разница, как назвать. ЦСКА и ЗЕНИТ за последние 15 лет больше сделали в Европе для России, чем прочие. И победы и поражения. Ну, начните смотреть историю в развитии, а не на сегодняшний день. Это ж просто. А то упёрлись в свои клубы и ничего не видите!!!

      1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 21 апреля 2016, 12:00

      Придурок(((Больше нечего тебе сказать!Иди сбросься со скалы,бомжатник(((

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 21 апреля 2016, 10:59

      Их в мире всего три...Реал,Бавария,барса.
      И в россии их точно нет.

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 21 апреля 2016, 10:44

      Именно это, видимо, ЦСКА раз за разом и доказывает в еврокубках.

      -3
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 21 апреля 2016, 08:29

      в россии нет топовых клубов.

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 апреля 2016, 08:24

      А как же Спартак? Радует появление Головина, надеюсь не испортят....

      0
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      Рейтинг: +387

      Vizual > bolela_16 21 апреля 2016, 08:30

      А как же Быки?:)

      0
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      Рейтинг: +32

      SHIKARDOS > bolela_16 21 апреля 2016, 12:16

      Правильно, как же спартак? у них аж 4 звезды на гербе.

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 21 апреля 2016, 08:23

      Ростов Папа смеется)

      -3
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > PNZ1985 21 апреля 2016, 10:42

      Смейся дальше, если Ростов проиграет Зениту, то закончит на 3 - 4 месте.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kniazevski 21 апреля 2016, 11:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Проиграет, куда он денется.

      -4
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > kniazevski 21 апреля 2016, 12:00

      Боюсь что проиграет

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > kniazevski 21 апреля 2016, 12:42

      Азахахаха,Ростов в Европе вообще унизят.а это обладатели кубка УЕФА и Супер Кубка Уефа,так что чушь которую ты пишешь уже месяц не канает. В 1 раз в жизни Ростов куда то поднялся и всё,зазвездились...У Ростова нету даже перспективы никакой,что в чемпионате,что в Европе.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > 21 апреля 2016, 13:17

      Ленорычу пенсионэров надо продать в китай вместе с ромой

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Zeff 21 апреля 2016, 16:14

      еле от Амкара отскочили ептить

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > narkozanos 27 апреля 2016, 14:46

      Дать вам деньги Ростова, погляжу где вы будете в ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 21 апреля 2016, 08:04

      Пора в евролигах это показывать!!!

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 апреля 2016, 07:58

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      Даже мышь в своей норе смелая.

      -4
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 21 апреля 2016, 06:24

      самоуверенный

      -2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Тони Монтана 21 апреля 2016, 09:48

      Ну,хотя бы Спортинг никого из русских не проходил,до поражения Локомотива

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