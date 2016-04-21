«Барселона» подтвердила участие Неймара в Олимпиаде

«Барселона» подтвердила, что нападающий Неймар примет участие в Олимпийских играх 2016-го года в Рио-де-Жанейро.

Напомним, ранее между каталонским клубом и Федерацией футбола Бразилии существовали некоторые разногласия по этому вопросу. Сине-гранатовые не хотели отпускать игрока на Олимпиаду, мотивируя это тем, что он не успеет как следует отдохнуть и восстановиться к началу следующего сезона. Кроме того, каталонцы требовали, чтобы ФФБ взяла на себя обязательства по зарплаты игрока на время проведения турнира, а также денежную компенсацию в случае, если Неймар получит травму в играх за сборную Бразилии.

В середине марта появилась информация, что «Барселона» все-таки согласилась отпустить форварда на Игры в Рио. Теперь же «блауграна» подтвердила ее официально.