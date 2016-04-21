Суарес стал первым игроком в 21-м веке, заработавшим семь очков в матче Примеры по системе «гол+пас»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, оформивший покер во встрече 34-го тура Примеры против «Депортиво» (8:0) записал на свой счет семь очков по системе «гол+пас». Напомним, кроме забитых мячей уругваец трижды ассистировал своим партнерам. По разу он выводил на решающий удар Лионеля Месси, Ивана Ракитича и Неймара.

Таким образом, Суарес стал первым футболистом в 21-м веке, которому удалось принять участие в семи взятиях ворот соперника в одном матче чемпионата Испании. Отметим, что на счету форварда в этом сезоне уже 49 мячей во всех турнирах.