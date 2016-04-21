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  • Суарес стал первым игроком в 21-м веке, заработавшим семь очков в матче Примеры по системе «гол+пас»

Суарес стал первым игроком в 21-м веке, заработавшим семь очков в матче Примеры по системе «гол+пас»

21 апреля 2016, 00:32
14

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, оформивший покер во встрече 34-го тура Примеры против «Депортиво» (8:0) записал на свой счет семь очков по системе «гол+пас». Напомним, кроме забитых мячей уругваец трижды ассистировал своим партнерам. По разу он выводил на решающий удар Лионеля Месси, Ивана Ракитича и Неймара.

Таким образом, Суарес стал первым футболистом в 21-м веке, которому удалось принять участие в семи взятиях ворот соперника в одном матче чемпионата Испании. Отметим, что на счету форварда в этом сезоне уже 49 мячей во всех турнирах.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Депортиво Месси Лионель Ракитич Иван Суарес Луис Неймар
Комментарии (14)
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STAFOR13
1461188902
мощь!!
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NapaS
1461190215
просто красавчик!
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Benifacto
1461190495
да суарез зверь, но депортиво в концовке ваще чет небежало
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bandini
1461190853
В следующем матче сделает хет-трик. И в итоге станет лучшим бомбардиром.
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Denis SPb
1461193138
Невероятно!!! Но счёт, судя по показанным моментам, может ввести в заблуждение. Отнюдь не лёгкая прогулка. Проблемы в зищите у Барсы всё же присутствуют...
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pickapick
1461203782
Молодчага!
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vlalvl
1461204160
Хорош!
Ответить
RBW_
1461210975
Сильно!
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калач
1461216077
бист
Ответить
Garrincha58
1461248463
кусарик всех обкусал
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