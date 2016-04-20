АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Эвертон», «МЮ» обыграл «Кристал Пэлас» и другие результаты

В перенесенном матче 30-го тура АПЛ «Вест Хэм» в родных стенах добился убедительной победы над «Уотфордом» благодаря забитому мячу Кэрролла и дублю Ноубла с пенальти. В поединке того же тура «Манчестер Юнайтед» сломил сопротивление «Кристал Пэлас», а в отложенной игре 27-го тура «Ливерпуль» в дерби не оставил ни единого шанса «Эвертону», отправив в ворота «ирисок» четыре сухих мяча.

Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

Вест Хэм (Лондон) – Уотфорд (Уотфорд) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кэрролл, 11; 2:0 – Ноубл (пенальти), 45; 3:0 – Ноубл (пенальти), 53; 3:1 – Предль, 64.

Удаление: Амрабат, 90+3.

Манчестер Юнайтед (Манчестер) – Кристал Пэлас (Лондон) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Делейни (автогол), 4; 2:0 – Дармиан, 55.

27-й тур

Ливерпуль (Ливерпуль) – Эвертон (Ливерпуль) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ориги, 43; 2:0 – Сахо, 45+2; 3:0 – Старридж, 61; 4:0 – Коутиньо, 76.

Удаление: Мори, 50.

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