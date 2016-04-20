Суарес превзошел рекорд Роналдо по количеству мячей в сезоне за «Барселону»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес, оформивший покер в игре 34-го тура Примеры против «Депортиво», превзошел рекорд экс-нападающего сине-гранатовых Роналдо по наибольшему количеству мячей в сезоне в составе каталонского клуба.

Бразилец записал на свой счет 47 голов в сезоне 1996/97, на счету уругвайского игрока после сегодняшнего поединка стало 49 результативных ударов. Отметим, что Суарес не первый, кто превзошел достижение легендарного «зубастика": лидеру нынешней «Барселоны» Лионелю Месси удавалось сделать это пять раз в сезонах 2009/10 (49 голов), 2010/11 (55), 2011/12 (75), 2012/13 (65) и 2014/15 (59).