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    Гаджиев: «Амкару» в игре с «Зенитом» дополнительное время было совсем ни к чему»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги полуфинальной встречи кубка России против «Зенита» (1:1, 3:4 в серии пенальти), отметив, что игра настолько вымотала пермских футболистов, что некоторым из них пришлось отказаться от пробития пенальти в послематчевой серии.

    «Жаль, что проиграли. Мы очень хотели выиграть. Дополнительное время нам было совершенно не нужно. В серии пенальти некоторые отказались бить, так как устали.

    Комбинация, которая привела к забитому мячу, была наигранная, но на завершении необязательно должен был быть Брайн Идову», – сказал Гаджиев.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.04.2016 22:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12

      Jurbani 21 апреля 2016, 07:39

      Жаль!Амкар-кубковый боец!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 апреля 2016, 02:53

      Мне очень понравился "Амкар", бились на "смерть" обе команды, но симпатии всё-же на стороне хозяев поля, жаль, вполне могли выйти в полуфинал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 21 апреля 2016, 00:49

      Надо было или не пропускать или не забивать

      -1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 21 апреля 2016, 00:04

      Так Зениту доп.время тоже не подарок перед матчем с Ростовом

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 20 апреля 2016, 23:01

      Опять Муслимович сок пустил.

      -2
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