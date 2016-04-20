В Москве стартует «Федеральная Бизнес-Лига»

В Москве, в Академии футбольного клуба «Спартак» им. Ф.Ф. Черенкова, 19 апреля стартовали игры первого тура «Федеральной Бизнес-Лиги» в дивизионе «Премьер 8х8», а уже завтра, 21 апреля, пройдет торжественное открытие сезона «весна-лето» в дивизионе «Корпоративный 6x6».

Хедлайнером вечера выступит трехкратный чемпион России по футболу, бывший вратарь национальной сборной, в настоящий момент известный DJ, актер, глава одноименной школы вратарей, комментатор «МАТЧ ТВ» Руслан Нигматуллин.

Вести церемонию будет его коллега по телеканалу, голос чемпионатов мира по футболу Александр Неценко, который вместе с Русланом и представителями оргкомитета ФБЛ разыграет памятные призы от компании Umbro с автографами вратаря.

Также в программе мероприятия: розыгрыш сертификатов на бесплатные тренировки от партнера лиги – компании «Служба Спорта», мини-презентация официального мяча чемпионата – Select Tempo, вручение кофейных подарков от «LEBO» и, конечно, футбольные противостояния лучших корпоративных команд столицы.

Вслед за Москвой принять «Федеральную Бизнес-Лиг» на своих полях должны еще 16 крупнейших городов России. Следите за новостями на официальном портале чемпионата – fbliga.ru