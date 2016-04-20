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    Дзюба начнет матч с «Амкаром» на скамейке

    Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Зенита», которые встретятся в полуфинальном матче Кубка России. Стоит отметить, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин выйдет на поле с первых минут, а вот на скамейке матч начнет Артем Дзюба.

    «Амкар»: Селихов, Идову, Занев, Белоруков, Зайцев, Комолов, Гол, Огуде, Баланович, Анене, Прудников.

    Запасные: Герус, Джикия, Шаваев, Гиголаев, Мищенко, Пеев, Дзахов, Салугин, Дайк, Панцырев.

    «Зенит»: М. Кержаков, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Кокорин, Халк.

    Запасные: Лодыгин, Рудаков, Ломбертс, Андреев, Дзюба, Шейдаев, Иванов, Палиенко, Долгов, Богаев.

    Матч состоится в Перми в среду, 20 апреля, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 16:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 20 апреля 2016, 17:24

      Бл* я на Зенит поставил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21

      Den4ik111 20 апреля 2016, 17:02

      Тяжело будет Зениту

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59

      Drunkeschon 20 апреля 2016, 16:47

      шанс в неважном турнире. После потери данни страхуется.

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