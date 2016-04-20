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  • Макеев: «Могли зацепиться за победу в выездном матче с «Барселоной»

Макеев: «Могли зацепиться за победу в выездном матче с «Барселоной»

20 апреля 2016, 17:45
4

Защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал, как команда готовилась к играм с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

— Выходили в Москве против «Барселоны»?

— Да. Помню, был период в первом тайме, горели 0:2, вроде надо отыгрываться, но они подсадили нас на такой контроль, что мы просто не могли мяч отобрать. «Барса» так до конца тайма его и катала без потерь.

— Эмери готовил к «Барселоне» по-особенному?

— Да нет. Просто пришел и сказал: «Мне приснилось, что мы сегодня выиграем». В итоге проиграли 0:3. Мы плохо начали, сразу пропустили. Вот на выезде могли зацепиться за победу.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Макеев Евгений
Комментарии (4)
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bzfar
1461166574
Веселое интервью :-)
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BarcelonianDestroyer
1461167539
Ахахах я Умираю с этих строчек.Мне приснилось что мы сегодня выиграем.В итоге проиграли 3:0
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СашкаГуров
1461168044
Хрюшки веселят!!!
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kykyi
1461168931
Про победу в Москве, приснилось Эмери, про победу в Барселоне, Макееву. Они там вместо тренировок спят все время, что ли.
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