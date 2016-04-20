Макеев: «Могли зацепиться за победу в выездном матче с «Барселоной»

Защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал, как команда готовилась к играм с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

— Выходили в Москве против «Барселоны»?

— Да. Помню, был период в первом тайме, горели 0:2, вроде надо отыгрываться, но они подсадили нас на такой контроль, что мы просто не могли мяч отобрать. «Барса» так до конца тайма его и катала без потерь.

— Эмери готовил к «Барселоне» по-особенному?

— Да нет. Просто пришел и сказал: «Мне приснилось, что мы сегодня выиграем». В итоге проиграли 0:3. Мы плохо начали, сразу пропустили. Вот на выезде могли зацепиться за победу.