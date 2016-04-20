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Макеев: «В Череповце все лето тренировались на асфальте»

20 апреля 2016, 17:15

Защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал, как готовился к переходу в профессиональный футбол.

— Вы переехали в Москву только в 18 лет. Условия в Череповце были неплохими?

— С самого начала не особо сложилось с полями. Зимой тренировались в основном в зале, а если на улице, то в клетке на резиновом покрытии. Потом сделали искусственное поле первого поколения, только вначале положили асфальт. Долгое время газон не привозили, поэтому все лето мы тренировались на этом асфальте. Другие площадки были заняты.

— Часто выезжали на турниры по юношам?

— Два раза был в Финляндии плюс на разных областных и российских соревнованиях. Кстати, изначально я играл с ребятами на два года старше себя. Не было набора моего возраста — тогда вроде набирали не с шести лет. Пришлось к ним записываться.

— Терялись на поле?

— Они физически крепче были, а в плане работы с мячом — такие же. Я ведь еще до секции с отцом занимался, так что разница казалось небольшой.

— Когда ездили по турнирам, селились в общагах с тараканами?

— Обычные гостиницы. «Доширак», конечно, ели, не без этого. Например, когда в Сочи ездили. В отеле не кормили, вместо этого давали суточные. Но что на них купишь? Даже в вагоне-ресторане не поешь. Приходилось заваривать лапшу.

— Финляндия после Череповца показалась раем?

— На тот период да. Там было здорово. Нас поселили в школе, только питание было, как в ресторанах. Плюс все чисто, красиво. Другой уровень по сравнению с Россией.

— В Череповце бывает черный снег?

— Не-не, это все выдумки. Мне вообще город нравится. Я бы не сказал, что он грязный. Понятно, что там много комбинатов и экология не самая лучшая. Но и не настолько плохая. Чего-то необычного я не замечал.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Макеев Евгений
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