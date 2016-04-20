Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Макеев: «Давно перестроился на игру в защите»

20 апреля 2016, 18:05
1

Футболист «Спартака» Евгений Макеев рассказал, как прошел переход из полузащиты в оборону, где он успел поиграть на всех позициях.

— Вы начинали полузащитником. Рефлекторно не тянет вперед?

— Я давно играю защитника, поэтому перестроился. Плюс нам постоянно говорят, что если один защитник подключился к атаке, то второй обязательно должен стоять сзади.

— Кто убрал вас из полузащиты?

— При Ледяхове дубль играл турнир в Италии. Кто-то получил травму, и защитников почти не осталось. Первую игру в защите справа сыграл Амир Бажев, хотя он вообще нападающий. Мы проиграли, и тут мне сказали: «Давай попробуй». Сыграл и до конца турнира так никому позицию и не отдавал.

— Лаудруп сделал из вас левого защитника.

— Да, в основу я пришел как правый. Но Федя Кудряшов получил травму, и меня поставили налево. Хотя при Микаэле я и центрального играл. Меня везде пробовали.

— Получается, центральным сделал не Карпин?

— При Лаудрупе пару игр только в центре сыграл.

— В этом сезоне «Спартак» иногда выходит с тремя центральными защитниками. Тяжело перестроиться с двух центральных?

— Вообще специфика игры в обороне всегда одна и та же. Просто в случае с пятью защитниками, хотя можно сказать, что реально их три, все выполняют больший объем работы. Крайним приходится закрывать весь фланг. Центральным – страховать их, потому что те постоянно бегают вперед. Возникают сложности при перестроении.

Но это если играть в атаку. Если выманивать соперника на себя и постоянно обороняться, то все не так сложно. Встал в защите, там оказалось больше народу — тебе удобнее.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Макеев Евгений
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
tanis 29
1461168211
И это называется игрой в защите?
Ответить
Главные новости
Оздоев: «Россию в ближайшие 3–4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
1
Мостовой – о Даку: «Если забьет 3, те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать и качать на руках»
12:42
1
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
2
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
1
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
3
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
9
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Все новости
Все новости
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
1
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
3
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
8
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
2
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
6
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
10
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
1
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
5
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
3
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
7
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
11
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
19
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
16
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
3
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
7
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
6
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
17
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
11
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+