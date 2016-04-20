Макеев: «Давно перестроился на игру в защите»

Футболист «Спартака» Евгений Макеев рассказал, как прошел переход из полузащиты в оборону, где он успел поиграть на всех позициях.

— Вы начинали полузащитником. Рефлекторно не тянет вперед?

— Я давно играю защитника, поэтому перестроился. Плюс нам постоянно говорят, что если один защитник подключился к атаке, то второй обязательно должен стоять сзади.

— Кто убрал вас из полузащиты?

— При Ледяхове дубль играл турнир в Италии. Кто-то получил травму, и защитников почти не осталось. Первую игру в защите справа сыграл Амир Бажев, хотя он вообще нападающий. Мы проиграли, и тут мне сказали: «Давай попробуй». Сыграл и до конца турнира так никому позицию и не отдавал.

— Лаудруп сделал из вас левого защитника.

— Да, в основу я пришел как правый. Но Федя Кудряшов получил травму, и меня поставили налево. Хотя при Микаэле я и центрального играл. Меня везде пробовали.

— Получается, центральным сделал не Карпин?

— При Лаудрупе пару игр только в центре сыграл.

— В этом сезоне «Спартак» иногда выходит с тремя центральными защитниками. Тяжело перестроиться с двух центральных?

— Вообще специфика игры в обороне всегда одна и та же. Просто в случае с пятью защитниками, хотя можно сказать, что реально их три, все выполняют больший объем работы. Крайним приходится закрывать весь фланг. Центральным – страховать их, потому что те постоянно бегают вперед. Возникают сложности при перестроении.

Но это если играть в атаку. Если выманивать соперника на себя и постоянно обороняться, то все не так сложно. Встал в защите, там оказалось больше народу — тебе удобнее.