Неймар выругал Альбу нецензурными словами во время игры с «Валенсией»

Испанские СМИ и дальше развивают тему поведения нападающего «Барселоны» Неймара. Только недавно они обсуждали инцидент, произошедший после домашнего матча 33-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:2), когда в подтрибунном помещении бразильский футболист швырнул в защитника «летучих мышей» Антонио Баррагана бутылку с водой. Сейчас СМИ нашли новый повод покритиковать бразильца.

Как сообщает Movistar, в том же матче Неймар выругал нецензурными словами своего партнера по команде Жорди Альбу, который якобы не отдал пас на бразильца.