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  • Неймар выругал Альбу нецензурными словами во время игры с «Валенсией»

Неймар выругал Альбу нецензурными словами во время игры с «Валенсией»

20 апреля 2016, 07:18
15

Испанские СМИ и дальше развивают тему поведения нападающего «Барселоны» Неймара. Только недавно они обсуждали инцидент, произошедший после домашнего матча 33-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:2), когда в подтрибунном помещении бразильский футболист швырнул в защитника «летучих мышей» Антонио Баррагана бутылку с водой. Сейчас СМИ нашли новый повод покритиковать бразильца.

Как сообщает Movistar, в том же матче Неймар выругал нецензурными словами своего партнера по команде Жорди Альбу, который якобы не отдал пас на бразильца.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Валенсия Альба Жорди Неймар
Комментарии (15)
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Aldo.CSKA
1461129099
Истеричка
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Cyberdiver
1461131340
Не раздувайте из мухи слона!
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yrymes
1461131646
У пацана бабла забрать хотят 50 миллионов, тюрьма грозит... Какое у него может быть настроение??? Как голы забивал он, так готовы были ему все одно место целовать... Нет бы поддержать морально. Уроды.
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калач
1461133943
Альба пашет весь матч а чем Неймар занимается
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xColaz
1461135605
Вот Альба офигевший) В следующий раз штраф
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ДСА
1461135864
А премиальные деньги за блистательную игру Неймара получать любят все.
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Kano
1461136741
Стремно за Альбу заступаться.
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IAmZlatan
1461137425
да и чо? я когда играю - мы трехэтажным матом кроем друг друга)))а после матча всё норм) это же игра,эмоции
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овертайм
1461137665
будет играть в след сезоне в псж с роналдой, приятного просмотра)
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Ronaldinho R10
1461139142
Неймар играет сейчас как вонючее днище. Срочно нужно убирать это полено, кто такой этот петух и кто Альба??Альба чемпион Мира, чемпион Европы ,входит в символическую сборную чемпионата Европы, а чего достиг петух? Да он со слюнями еще не разобрался, а на папу тявкает. Это я молчу, что это чмо там еще 45 л в год выпрашивает. Продавать срочно, хотя кому он нужен... боюсь никто из больших клубов не захочет себе в состав гребня неадекватного.
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