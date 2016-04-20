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    Силкин: «По «Динамо» сильно ударили долги и санкции из-за финансового фэйр-плей»

    Новый директор по подготовке резерва в «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о ситуации, которая сложилась в клубе.

    – Какие вопросы будете решать?

    – В основном, вопросы селекции. Они будут касаться и школы, и молодежной команды, и основы. Все вопросы, которые стану решать, будут согласовываться, в том числе, с главным тренером «Динамо».

    – Идет ли речь о том, что вы войдете в тренерский штаб основной команды?

    – Нет. У меня своя работа, свой объем. Буду ей заниматься.

    – Какое впечатление у вас от нынешних результатов «Динамо»?

    – Результаты нынешнего «Динамо» – следствие бурной деятельности в прошедшие годы. Вот эти долги и санкции из-за финансового фэйр-плей сильно ударили по команде. Только сейчас руководство смогло выйти в ноль. Положение тяжелое. Его надо пережить. Но про провал говорить не стоит. Не нужно это. Просто стечение обстоятельств.

    – У вас был разговор с Андреем Кобелевым? Как он воспринял ваш приход в клуб?

    – Надо сказать, что первым мне позвонил именно Андрей и предложил вариант сотрудничества. За это я ему очень благодарен. Будем работать в тесной связке. Многие вопросы касаются молодежной команды. А это – ближайший резерв основы.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.04.2016 06:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      vklceo 20 апреля 2016, 12:54

      на сколько я помню, Динамо не так давно выделяли какие-то очень большие деньги. Вышли в 0? С Динамо всегда так: как только появляются деньги, идет на дно.

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