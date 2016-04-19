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    Спаллетти покинет «Рому», если в клубе останется Тотти

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти выдвинул руководству римлян требование, в случае неисполнения которого он покинет итальянский клуб.

    По информации Roma Radio, 57-летний специалист заявил, что покинет свой пост, если нападающий Франческо Тотти продлит контракт с желто-красными, истекающий этим летом.

    Ранее сообщалось, что после матча 33-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» между тренером и игроком состоялся серьезный конфликт, который едва не перерос в драку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2016 13:29
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +84

      jeremi.10 20 апреля 2016, 17:03

      Значит, волки ищут нового тренера!

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 19 апреля 2016, 23:53

      Лысый тренер - это футбольный политик,умеющий себя рекламировать и пускать пыль в глаза своим работодателям,но как специалист-он явно не тянет до уровня Хиддинка или Адвокаата! И очень скоро руководство итальянского клуба это поймет!

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      Рейтинг: +10

      Lzhedmitriy_l 19 апреля 2016, 23:02

      а не утка ли это часом?

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 19 апреля 2016, 19:12

      Спаллетти - тренер уровня клуба - "гранда", например Зенит)) Или Амкар! А Рома ему явно не по размеру..............

      0
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      Рейтинг: +20

      Bulbo 19 апреля 2016, 18:46

      Спаллетти, видимо, не подумал в момент своей пламенной речи, что легенду и императора Ромы не выгонят никогда, просто потому что Тотти это больше чем игрок для римского клуба. А вот сам Спаллетти, как бы сказал Дзюба - тренеришка!

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 19 апреля 2016, 18:24

      А не пойти-ка ли этой суке нахуй?!?!?!?!

      4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 19 апреля 2016, 18:05

      Это лысое колено уже начинает раздражать...

      3
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      Рейтинг: +33

      LuckyPotapov33 19 апреля 2016, 18:02

      ВПЕРЕД ИМПЕРАТОР!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 19 апреля 2016, 18:00

      Тотти легенда и любимец фанатов и просто любителей футбола. Спаллетти пришёл и ушел , клуб и фанаты останутся .
      Тут выбор очевиден.

      1
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      Рейтинг: +358

      Финт 19 апреля 2016, 17:48

      Фергюссон выжал Бэкхэма

      0
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      Рейтинг: +128

      shmag > Финт 21 апреля 2016, 16:12

      ну Ферги много больше значит для МЮ,чем Бекс.тут как раз наоборот.

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