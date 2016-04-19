Спаллетти покинет «Рому», если в клубе останется Тотти

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти выдвинул руководству римлян требование, в случае неисполнения которого он покинет итальянский клуб.

По информации Roma Radio, 57-летний специалист заявил, что покинет свой пост, если нападающий Франческо Тотти продлит контракт с желто-красными, истекающий этим летом.

Ранее сообщалось, что после матча 33-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» между тренером и игроком состоялся серьезный конфликт, который едва не перерос в драку.