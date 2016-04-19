Данни может быть прооперирован уже сегодня

Полузащитника «Зенита» Данни прооперируют в ближайшее время.

32-летний португалец уже прибыл в Португалию, где проконсультировался с хирургом Антониу Мартиншу, который делал Данни предыдущие операции на крестообразных связках.

Как сообщает источник, в настоящее время врачи размышляют над тем, когда именно проводить операцию. Отметим, что пластику крестообразной связки можно делать либо в первые несколько дней после травмы, либо через две недели, когда спадут отек и воспаление.

Напомним, что Данни травмировался в матче 24-го тура РФПЛ со «Спартаком» (5:2) и пропустит 8-9 месяцев.