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    Родионов: «У Кирилла Комбарова нет никаких шансов вернуться в основу «Спартака»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал о ситуации с Кириллом Комбаровым и Ильей Кутеповым.

    – Как прокомментируете ситуацию с Кутеповым, который играет за «Спартак-2», а не за первую команду, из-за просьбы нового контракта с улучшенными условиями?

    – Это абсолютно неверно. Клуб ведет переговоры по контракту, но это не влияет на то, что он находится за «Спартак-2». Возможно, Кутепов в ближайшей игре окажется в основе. Но решение за главным тренером на основании сегодняшней встречи.

    – У Кирилла Комбарова есть какие-то шансы вернуться в основу?

    – Нет, – сказал Родионов.

    Кирилл Комбаров сыграл за «Спартак» 12 матчей в РФПЛ в первой части нынешнего сезона, а после зимнего перерыва он играет за «Спартак-2» в ФНЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2016 21:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 апреля 2016, 02:33

      Значит поставили крест на Кирилле? Ну отдали бы в аренду, как в прошлый сезон, когда он играл за "Торпедо", забил три гола и попадал даже в символическую сборную

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 19 апреля 2016, 00:58

      хорошо бы что и все остальные не имели шанса играть в обороне, а приобрели новых толковых защитников!!! Этих ничему не научить. Обязьяны с Гранатом блин на самом деле!

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